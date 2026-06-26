15-летний подросток утонул в Красносулинском районе Ростовской области

Детям до 16 лет запрещено находиться около водоемов без сопровождения взрослых. Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП

В Красносулинском районе Ростовской области во время отдыха на карьере погиб 15-летний подросток. Молодой человек утонул в водоеме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла 25 июня в районе хуторов Новоровенецкий и Васецкий. Предварительно, молодой человек не умел плавать, когда он начал тонуть, взрослых рядом не было.

По факту случившегося проводятся следственные мероприятия.

Жителям Дона напоминают: с 2026 года в Ростовской области детям до 16 лет запрещено играть и отдыхать около водоемов без сопровождения взрослых.

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