15-летний подросток утонул в Красносулинском районе Ростовской области

Фото: Виталий КАРНАУХ. Перейти в Фотобанк КП
В Красносулинском районе Ростовской области во время отдыха на карьере погиб 15-летний подросток. Молодой человек утонул в водоеме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла 25 июня в районе хуторов Новоровенецкий и Васецкий. Предварительно, молодой человек не умел плавать, когда он начал тонуть, взрослых рядом не было.
По факту случившегося проводятся следственные мероприятия.
Жителям Дона напоминают: с 2026 года в Ростовской области детям до 16 лет запрещено играть и отдыхать около водоемов без сопровождения взрослых.
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