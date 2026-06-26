Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

В Ростовской области до конца суток 26 июня, а также в течение суток 27 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и ветром до 20-23 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, в непогоду нужно оставаться в помещениях. На улицах во время дождя и ветра нельзя находиться рядом с деревьями, ЛЭП, легкими конструкциями и вывесками. Нельзя подходить к витринам и оборванным проводам.

При скачках электроэнергии в домах необходимо отключать технику. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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