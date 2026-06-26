Почти две тысячи заявок направили жители Ростовской области на премию #Мывместе

К участию в региональном и федеральном этапах премии допустили 698 проектов из Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростовской области направили почти две тысячи заявок на участие в шестом сезоне международной премии #Мывместе. Об этом рассказал председатель регионального комитета по молодежной политике Олег Отроков.

Отбор заявок организовали в категориях: «Личность», «НКО и проекты», «Компании», «Территория» и «Спецноминации» по 13 направлениям.

— От Ростовской области направили 1968 заявок. Регион — лидер в сфере развития волонтерства. Кроме того, Ростовская область является единственным регионом, победившим во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» восемь раз подряд, а общий объем привлеченных федеральных средств составил более 76 млн рублей, — отметил Олег Отроков.

После проверки заявок к участию в региональном и федеральном этапах премии допустили 698 проектов из Ростовской области.

В 2025 году 18 участников, представляющих Ростовскую область, вышли в полуфинал премии #Мывместе. 24 человека стали призерами на уровне региона, а проект «Герои Приазовья» победил в категории «Компании» в номинации «Лидер социальных изменений. МСП».

Напомним, развитием волонтерства в регионе по 15 направлениям занимается «Донской волонтерский центр». На сегодняшний день почти 450 тысяч жителей области занимаются добровольческой деятельностью, также работают 29 добро.центров.

Добавим, в рамках акции #Мывместе на базе единого склада гуманитарной помощи волонтеры отсортировали и передали в зону СВО около 26 тысяч тонн гуманитарного груза. Также добровольцы оказывают адресную, психологическую и юридическую помощь членам семей участников специальной операции. Всего выполнено свыше 4,8 тысячи заявок.

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