Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с запасами топлива в регионе

Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с топливом. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуацию на топливном рынке в Ростовской области обсудили на очередном заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами. Об этом говорится на сайте донского правительства.

По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева, очереди на заправках обусловлены разными факторами.

- Наряду с объективными трудностями, вызванными необходимостью перестройки логистических цепочек, наблюдается ажиотажный спрос, из-за которого потребление топлива увеличилось в полтора-два раза. Это подтверждают и коллеги из других регионов.

В ряде случаев, особенно на частных АЗС, отдельные виды топлива отсутствуют. Это связано с возросшей нагрузкой на доставку и с рыночными механизмами закупок. В то же время ключевые поставщики имеют достаточные для региона запасы дизельного топлива и бензина .

- Ситуация непростая, мы видим очереди и понимаем обеспокоенность людей. В ежедневном режиме ведем постоянный мониторинг. Есть объективные трудности с доставкой, на перестройку логистики нужно время.

Для нормализации обстановки власти просят жителей заправлять автомобиль по мере необходимости, не создавая искусственный спрос, использовать только штатный топливный бак машины и доверять официальной информации, а не слухам.

Для муниципалитетов открыта круглосуточная дежурная линия Минпромэнерго: 8-863-285-69-50.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Меры против перепродаж, удобные заправки для перевозчиков: Ситуация с бензином в Ростове и Ростовской области на 25 июня 2026 года

Минтранс Ростовской области рассказал о влиянии ситуации с бензином на донских перевозчиков (подробнее)