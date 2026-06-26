Ростовчанка получила от поклонника больше тысячи роз и раздала их другим женщинам

Ростовчанка получила в подарок больше тысячи роз и раздала их другим женщинам. Фото: из архива героя публикации..

Жительница Донской столицы получила в подарок больше тысячи роз и раздала их другим женщинам. Об этом девушка рассказала «КП-Ростов-на-Дону».

Поклонник из Испании прислал 25-летней Полине Мелиховой 1003 розы. Огромные корзины с цветами доставили к ее дому на «Газели», но они даже не вошли в дверной проем подъезда.

- Получив этот подарок, я позвонила другу и сказала: «Мне некуда их ставить. Что делать?!» Он ответил: «Я не знаю, я тебе их подарил, ты и решай», - рассказала Полина.

Тогда ростовчанка стала раздавать их друзьям, знакомым, а потом и всем желающим. В этом ей помогала мама, в машину которой девушка загрузила оставшиеся цветы.

— На Центральном рынке обычно выстраиваются целые очереди на транспорт. Там мы подходили к женщинам, вручали по три или пять роз и говорили: «Девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения!».

В тот день удалось обрадовать пассажирок маршрутов 71 и 34. Кроме того, мама и дочь заходили и в супермаркеты, и в аптеки, чтобы порадовать покупателей, продавцов и фармацевтов.

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