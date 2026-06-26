В Азербайджан из Ростовской области отправили около двух тонн молочной продукции.

Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП
В Азербайджан из донского региона отправили готовую молочную продукцию. Об этом говорится в канале МАХ территориального Управления Россельхознадзора.
С 15 по 19 июня в местах полного таможенного оформления Ростовской области специалисты досмотрели 1,9 тонны «молочки» для экспорта в Баку.
- Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований, - говорится в сообщении ведомства.
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