На трассе под Ростовом легковой автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

На трассе в Ростовской области случилась авария, в которой погиб человек. Об этом сообщает в телеграм – канале Госавтоинспекция региона.
Трагедия случилась в пятницу, в 12 часов, на автодороге «Новочеркасск-Каменоломни». По предварительным данным, 69-летний водитель за рулем «Фольксвагена Тигуан» не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в припаркованный «КамАЗ». В результате ДТП мужчина погиб.
- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - говорится в сообщении ведомства.
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