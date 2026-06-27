В субботу в Ростове и области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 июня будет тепло, при этом не обойдется без дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 27 июня будет переменной облачности. Вечером ожидаются кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер северной четверти разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 28 июня также будет переменная облачность, во второй половине дня и вечером возможны кратковременный дождь и гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Ветер западной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдут кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный и северный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 17 м/с. В ночь на воскресенье погода будет схожей с дневной.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 27 июня температура воздуха, согласно прогнозу погоды в Ростове-на-Дону 27 июня, составит +25 — +27 градусов. В ночь на 28 июня ожидается от +15 до +17 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +20 до +25 градусов, местами до +29. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +14 — +19 градусов, местами до +9, в северных районах — до +5.

Атмосферное давление, как и прогнозировалось для погоды в Ростове-на-Дону 27 июня, останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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