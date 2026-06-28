В воскресенье в Ростове снова пойдет дождь. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 июня будет теплой, местами даже жаркой. Снова нас ожидают дожди, грозы и порывистый ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 28 июня во второй половине дня и вечером принесет кратковременные дожди и грозы, в остальной период осадков не ожидается. Ветер западной четверти разовьет скорость в 6 - 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 - 11 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 - 17 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 28 июня температура воздуха, согласно уточненному прогнозу, составит +26 — +28 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье будет колебаться от +23 до +28 градусов, местами до +30.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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