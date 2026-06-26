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НовостиОбщество26 июня 2026 17:21

В Ростове во время ливня 26 июня упали 37 деревьев и пострадал человек

Во время непогоды в Донской столице один из жителей получил травмы и был госпитализирован
Марина ЮРЬЕВА
В Ростове устраняют последствия непогоды. Фото: канал МАХ Александра Скрябина

В Ростове устраняют последствия непогоды. Фото: канал МАХ Александра Скрябина

В Ростове во время непогоды получил травмы человек. Об этом сообщил в канале МАХ глава городской администрации Александр Скрябин.

По сведениям управления по делам ГО и ЧС, во время ливня с градом и сильным ветром в городе произошло одно подтопление, упали 37 деревьев, а также ветки..

- Один человек травмирован. Он госпитализирован в БСМП. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Последствия непогоды устраняют городские спасатели, аварийные бригады районов и ресурсоснабжающих организаций. По данным донских синоптиков, непогода сохранится до субботы. Власти просят жителей быть осторожными, а в экстренных случаях звонить по номеру «112».

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