В Ростове хирурги вытащили пулю, застрявшую в лице подростка

Ростовские врачи достали пулю, застрявшую в лице подростка.Фото: городская больница № 20

Ростовские врачи прооперировали подростка с тяжелым ранением лица. Об этом рассказали в городской больнице № 20.

В отделение челюстно-лицевой хирургии экстренно поступил 14-летний школьник. В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька попала ему в лицо и застряла под глазницей. Врачи провели обследование и выбрали малоинвазивную методику, чтобы извлечь инородное тело.

- Через небольшое отверстие в стенке верхнечелюстной пазухи были введены эндоскоп и специальные микрохирургические инструменты. Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей, - рассказали в больнице.

Операция прошла успешно, пациент чувствует себя удовлетворительно и проходит восстановительное лечение.

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