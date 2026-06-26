Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 19:00

В Ростовской области покупательница подала в суд на парфюмерный бутик

После использования новых духов у жительницы Дона появились головокружение, тошнота и проблемы со зрением
Источник:kp.ru
В Ростовской области женщина подала в суд на продавца духов.

В Ростовской области женщина подала в суд на продавца духов.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области женщина предъявила иск о возмещении вреда к владельцу парфюмерного бутика. Об этом сообщается в соцсетях Азовского городского суда.

Женщина купила в магазине духи стоимостью 5 000 рублей, но чек ей не выдали из-за сломанного платежного терминала. А когда покупательница начала пользоваться парфюмерией, у нее появились головокружение, тошнота и проблемы со зрением. Она видела предметы размыто, не могла читать и писать.

Женщина обратилась к продавцу с претензией, в которой просила вернуть стоимость духов, оценить причиненный ее здоровью вред и предоставить сертификаты качества товара. Однако, ответа на претензию не последовало.

Тогда покупательница обратилась в Азовский городской суд с иском к индивидуальному предпринимателю о компенсации морального вреда и ущерба, причиненного здоровью в размере 300 000 рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области женщина сходила в туалет на автовокзале и получила полмиллиона: как так вышло

После падения в общественном туалете женщина отсудила около полумиллиона рублей (подробнее)