Ракеты и БПЛА сбили в двух городах и четырех районах Ростовской области в ночь на 27 июня

В ночь на 27 июня Ростовская область и Таганрогский залив подверглись воздушной атаке. Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Воздушной атаке подверглись два города, четыре района Ростовской области, а также Таганрогский залив в ночь на 27 июня. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ракеты и дроны уничтожили в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске. А также в четырех районах области: Кашарском, Октябрьском сельском, Советском сельском и Чертковском. Воздушной атаке подвергся и Таганрогский залив.

-Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перепады от +5 до +30, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 27 — 28 июня