Проект фонтана на площади Ленина включат в муниципальную программу благоустройства

В Ростове планируют восстановить фонтан на площади Ленина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону планируют восстановить фонтан на площади Ленина перед гостиницей «Амакс». Проект включат в муниципальную программу благоустройства, а вопрос вынесут на рассмотрение городской Думы. Об этом сообщил заместитель главы администрации по ЖКХ Станислав Марченко во время объезда городских фонтанов.

Город получил в дар от бизнеса участок земли под фонтан. Конструкции, которые остались от планировавшегося торгового центра, уже демонтированы. Сейчас прорабатывают проект. Концепция будет учитывать историческую преемственность и результаты народного голосования. После завершения проектирования начнут искать инвесторов.

Рабочая группа также осмотрела другие городские фонтаны. По словам Станислава Марченко, они украшают город и служат точками отдыха.

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