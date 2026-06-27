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НовостиОбщество27 июня 2026 8:16

Над Ростовской областью вечером 26 июня работала ПВО

Над Неклиновским районом вечером 26 июня отразили воздушную атаку
Екатерина ПОПОВА
Над Неклиновским районом вечером 26 июня отразили воздушную атаку.

Над Неклиновским районом вечером 26 июня отразили воздушную атаку.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня над Ростовской областью отражали атаку беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Он призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Также он напомнил, что нельзя приближаться или трогать фрагменты БПЛА, так как они могут быть опасны.

Напомним, в ночь на 27 июня ракеты и дроны сбили над двумя городами и четырьмя районами Ростовской области.

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