БПЛА упал территорию музея «Самбекские высоты» под Ростовом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Днем 27 июня в результате воздушной атаки беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты». Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Также известно, что детонации и пожара не было зафиксировано.
– На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Медики оказывают помощь пострадавшим, – сказано в сообщении.
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