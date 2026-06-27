При атаке на музей «Самбекские высоты» пострадали 11 человек

В результате удара по музейному комплексу «Самбекские высоты» госпитализированы девять человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» днем 27 июня пострадали 11 человек. Девять из них госпитализированы, двое от помощи отказались. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Также, как уточнил глава региона, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

На месте продолжают работать экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

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