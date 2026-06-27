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НовостиОбщество27 июня 2026 11:29

Информационно-выставочный центр музея «Самбекские высоты» был поврежден при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА на «Самбекские высоты» пострадало здание музея
Екатерина ПОПОВА
В результате атаки БПЛА на «Самбекские высоты» пострадало здание музея.

В результате атаки БПЛА на «Самбекские высоты» пострадало здание музея.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» днем 27 июня пострадало основное здание военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.

Известно, что сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

Также пострадали 12 человек. Десять из них госпитализированы, двое отказались от госпитализации. На месте продолжают работать экстренные службы.

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