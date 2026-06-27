Из-за непогоды в Ростове 26 июня пострадал человек

В Ростове-на-Дону ливень и ветер повалили 37 деревьев 26 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сильного ливня с градом и ветра в Ростове-на-Дону пострадал человек 26 июня. На него упало дерево. В итоге мужчину госпитализировали в больницу скорой помощи. Об этом сообщил глава города.

Всего стихия повалила 37 деревьев и крупных веток, также было зафиксировано одно подтопление.

На ликвидацию последствий власти направили шесть расчетов городской спасательной службы, восемь аварийных бригад от районных администраций и силы ресурсоснабжающих организаций.

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