Власти назвали причины ажиотажа на АЗС Ростовской области

Власти Дона призвали жителей не создавать ажиотаж на АЗС. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами обсудили ситуацию на топливном рынке Ростовской области. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев подчеркнул, что власти видят очереди и понимают обеспокоенность людей.

Основной причиной очередей является ажиотажный спрос. В некоторых местах потребление топлива выросло в полтора-два раза. Но есть и объективные сложности: перестройка логистических цепочек требует времени.

На частных АЗС иногда временно пропадают отдельные виды топлива. И это связано с возросшей нагрузкой на доставку и рыночными механизмами закупок. При этом, как заверил вице-премьер Александр Новак, запасы бензина и дизеля у крупных поставщиков достаточны для покрытия потребностей региона.

Власти призывают жителей не поддаваться панике: заправляться только по мере необходимости, не создавать искусственный дефицит и ориентироваться на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

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