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НовостиОбщество27 июня 2026 14:39

Власти назвали причины ажиотажа на АЗС Ростовской области

Власти Дона призвали жителей не создавать ажиотаж на АЗС
Екатерина ПОПОВА
Власти Дона призвали жителей не создавать ажиотаж на АЗС.

Власти Дона призвали жителей не создавать ажиотаж на АЗС.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На заседании регионального штаба по обеспечению нефтепродуктами обсудили ситуацию на топливном рынке Ростовской области. Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев подчеркнул, что власти видят очереди и понимают обеспокоенность людей.

Основной причиной очередей является ажиотажный спрос. В некоторых местах потребление топлива выросло в полтора-два раза. Но есть и объективные сложности: перестройка логистических цепочек требует времени.

На частных АЗС иногда временно пропадают отдельные виды топлива. И это связано с возросшей нагрузкой на доставку и рыночными механизмами закупок. При этом, как заверил вице-премьер Александр Новак, запасы бензина и дизеля у крупных поставщиков достаточны для покрытия потребностей региона.

Власти призывают жителей не поддаваться панике: заправляться только по мере необходимости, не создавать искусственный дефицит и ориентироваться на официальную информацию от органов власти и крупных поставщиков.

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