В Таганроге объявили и сняли угрозу БПЛА

В Таганроге объявляли угрозу БПЛА, а через три часа режим отменили. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 27 июня глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Жителей призвали сохранять спокойствие, не паниковать и быть внимательными.

В сообщении глава предупредила, что запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении дрона горожан просили немедленно звонить в полицию или в службу 112.

Спустя три часа Светлана Камбулова объявила об отбое угрозы БПЛА как по Таганрогу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Есть пострадавшие, на месте — экстренные службы: Что известно об атаке ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области 27 июня 2026