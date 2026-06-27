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НовостиОбщество27 июня 2026 17:18

Восемь пострадавших при атаке на «Самбекские высоты» выписаны из больницы

Музей «Самбекские высоты» приостановил работу после атаки БПЛА
Екатерина ПОПОВА
Музей «Самбекские высоты» приостановил работу после атаки БПЛА.

Музей «Самбекские высоты» приостановил работу после атаки БПЛА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из больницы выписали восемь человек из десяти, госпитализированных днем 27 июня после атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. Двое пострадавших, в их числе семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил донской губернатор.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева, который весь день находился на месте происшествия, в музее были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция не пострадала.

– Но мультимедийное оборудование, возможно, повреждено. Работа музейного комплекса пока приостановлена, – сказано в сообщении.

Завтра на территории «Самбекских высот» начнутся работы по ликвидации последствий атаки БПЛА. К ним подключатся специалисты минкультуры и минстроя, которые оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы музея.

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