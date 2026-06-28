Водитель легковой машины погиб в ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области водитель легковой машины погиб в ДТП после столкновения с автобусом и другим легковым автомобилем. Информация поступила от управления Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла днем 27 июня 2026 года трассе Матвеев-Курган — Успенское. Предварительно, водитель «Лада Приора» выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с Kia и автобусом. После этого автобус и «Лада Приора» съехали кювет.

Водитель отечественной легковой машины погиб. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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