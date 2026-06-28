Ракетная угроза сохранялась в течение часа. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Отбой ракетной угрозы объявили в Ростовской области днем 28 июня. Оповещение поступило от МЧС.

Ракетная угроза сохранялась с 10:56 до 11:58. В этот период всем рекомендовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, в ночь на 28 июня 20 БПЛА уничтожили в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

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