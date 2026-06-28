Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2026 9:36

Отбой ракетной угрозы объявили в Ростовской области днем 28 июня

На Дону сообщили о снятии ракетной угрозы
Ангелина СКИБА
Ракетная угроза сохранялась в течение часа.

Ракетная угроза сохранялась в течение часа.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Отбой ракетной угрозы объявили в Ростовской области днем 28 июня. Оповещение поступило от МЧС.

Ракетная угроза сохранялась с 10:56 до 11:58. В этот период всем рекомендовали спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Напомним, в ночь на 28 июня 20 БПЛА уничтожили в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Появились кадры с места атаки по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

Работу криминалистов на территории музея «Самбекские высоты» сняли на видео (подробности)