В мае в Ростовской области снизились цены на овощи и фрукты, подорожал сахар

За год плодоовощная продукция в Ростовской области снизилась в цене на 12,8%. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Ростовской области подешевели помидоры, огурцы, апельсины и бананы, но подорожал сахар. В среднем цены снизились на 0,1% к апрелю, а годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,8%. Об этом со ссылкой на Росстат сообщили в Центробанке.

— Подешевели помидоры, огурцы, сладкий перец. Это происходит традиционно с наступлением тепла, когда аграрии меньше тратят на освещение и обогрев теплиц. Кроме того, благодаря хорошему урожаю поступило больше овощей закрытого грунта. Из за укрепления рубля продолжили дешеветь привозные овощи и фрукты, например, чеснок, бананы, апельсины, — рассказала управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

За год плодоовощная продукция в Ростовской области снизилась в цене на 12,8%. Стали дешевле и другие продукты питания.

В частности, по данным ЦБ, уже пятый месяц подряд на Дону дешевеет сливочное масло. Это происходит из за роста производства молока и увеличения запасов готовой продукции. Также десятый месяц подряд снижается стоимость оливкового масла. В этом сегменте изменения связывают с укреплением рубля. За год сливочное масло подешевело на 7%, оливковое — на 10,4%.

Дороже по сравнению с апрелем в мае оказался сахар. Запасы сахара снизились, так как основное производство ведется после сбора урожая сахарной свеклы. Также выросли траты на упаковку и логистику. Месяц к месяцу сахар подорожал, но год к году — подешевел на 1,8%.

Добавим, годовая инфляция в целом по России в мае 2026 года замедлилась до 5,3% после 5,6% в апреле.

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