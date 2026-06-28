В Ростове девушка поверила в замену брелка и потеряла 280 тысяч рублей

В полиции завели дело, аферистов ищут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ростова-на-Дону перевела мошенникам 280 тысяч рублей, поверив в «замену брелка» для домофона. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Жертвой обманщиков оказалась 21-летняя девушка. Сначала ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником управляющей компании. Он убедил ростовчанку в необходимости заменить брелок от домофона.

После первого телефонного разговора девушке позвонил другой человек. Он представился сотрудником ведомства, сообщил о мошеннических действиях с банковским счетом собеседницы и предложил защитить деньги. В итоге по указаниям девушка перевела взятые в кредит деньги на чужие счета.

После получения денег «специалисты» перестали выходить на связь. Только тогда пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В МВД завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), аферистов ищут.

Полиция напоминает: сотрудники госучреждений и управляек не звонят с просьбой о переводе денег. Если собеседник торопит и просит немедленно совершить финансовую операцию, скорее всего, это мошенник. Лучше не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Также не следует сообщать другим людям цифры из СМС и данные банковской карты.

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