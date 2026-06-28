Глава Ростовской области провел встречу с советником Сергеем Медведевым

Губернатор Юрий Слюсарь. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил со своим советником Сергеем Медведевым вопросы развития особой экономической зоны, индустриальных площадок и благоустройство территорий.

— Речь шла не только о развитии ОЭЗ, но и близлежащих территорий — Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Аксайского района. В этих муниципалитетах действуют межмуниципальные индустриальные площадки, выстроена транспортная инфраструктура, реализуются совместные кадровые проекты, — рассказал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Сергей Медведев, опираясь на мнение жителей, предложил сосредоточить внимание не только на крупных инфраструктурных проектах, но и на других вопросах, которые волнуют жителей региона. В частности, на таких направлениях как благоустройство, вывоз мусора и обеспечение транспортной доступности.

— В ближайшее время Сергей Николаевич совместно с главами муниципалитетов проработает варианты решения этих проблем. Уверен, с такой мотивацией и опорой на мнение людей он предложит свое видение решения поставленных задач, — добавил Юрий Слюсарь.

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