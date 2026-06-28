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НовостиОбщество28 июня 2026 15:22

В Ростове на два месяца перекрыли проезд по улице Шаумяна

Водителей предупредили об ограничениях на Шаумяна в Ростове
Ангелина СКИБА
Проезд перекрыли в связи с проведением работ на теплосети.

Проезд перекрыли в связи с проведением работ на теплосети.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону на два месяца перекрыли движение по улице Шаумяна. Об этом сообщает департамент автодорог.

— В связи с производством работ на тепловой сети прекращено движение машин по улице Шаумяна на участке от переулка Халтуринского до Шаумяна, №5/36 с 28 июня по 31 августа 2026 года, — говорится на сайте городской администрации.

Также с 20 часов вечера сегодня, 28 июня, до пяти часов утра 29 июня ограничат движение через ж/д переезд в районе Троллейбусной, 10. Причина — аварийные работы на железнодорожном переезде.

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