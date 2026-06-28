Инфляция в Ростовской области замедлилась до 4,8%

Инфляция в Ростовской области в мае 2026 года замедлилась до 4,8%. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Инфляция в Ростовской области в мае 2026 года замедлилась до 4,8% и осталась ниже, чем в целом по стране (показатель по России — 5,3% после 5,6% в апреле). Об этом сообщили в ЦБ.

Снижение цен зафиксировали в сегменте плодоовощной продукции. По словам управляющего отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, в регионе подешевели помидоры и огурцы. Также на фоне укрепления рубля продолжили дешеветь привозные овощи и фрукты (чеснок, бананы, апельсины). Снижение цен год к году составило 12,8%.

Кроме того, на протяжении нескольких месяцев дешевеет масло. За год ценники на сливочное масло снизились на 7%, оливковое стало дешевле на 10,4%.

Дороже по сравнению с апрелем в мае оказался сахар. Месяц к месяцу сахар подорожал, но год к году — подешевел на 1,8%.

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