В Таганроге и Ростове в июне продавали самую дорогую говядину в регионе

Средняя стоимость килограмма говядины по региону составляла 704,28 рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге и Ростове-на-Дону зафиксировали самую высокую стоимость говядины по региону. Данные за 22 июня опубликовали на сайте Ростовстата.

Средняя стоимость килограмма говядины (кроме бескостного мяса) по Ростовской области на указанную дату составляла 704,28 рубля.

Самая дешевая продавалась в Сальске, в городе нашли ценники в 651,98 рубля. В Таганроге тот же продукт стоил 714,16 рубля, в Ростове-на-Дону — 714,60 рубля.

Добавим, средняя стоимость килограмма свинины 22 июня в регионе составляла 424,55 рубля, баранина стоила 799,96 рубля. Куры охлажденные и мороженые в среднем продавались по 226,12 рубля.

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