18-летний юноша устроил аварию с пострадавшими в Ростовской области

Водителей просят быть внимательными и осторожными. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В деревне Золотарево Ростовской области произошло ДТП с тремя пострадавшими. Правоохранители считают, что аварию спровоцировал 18-летний водитель. Информация поступила от управления Госавтоинспекции.

ДТП случилось вечером 27 июня. Предварительно, молодой человек за рулем автомобиля «Лада Гранта» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в «ВАЗ 2110», под управлением 49-летнего водителя.

— Пострадали пассажиры «ВАЗа» 17 и 20 лет, а также сам 18-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Водителей просят быть осторожными. Нужно соблюдать ПДД. Не следует превышать скорость движения, в ином случае невозможно контролировать движение транспортного средства.

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