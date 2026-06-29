В понедельник будет жарко. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 29 июня станет еще теплее: ночи станут уже прохладными, а не холодными, как раньше, а днем ожидается жара. Подробный прогноз на понедельник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 29 июня будет переменной облачности. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный разовьет скорость 7 - 12 м/с. В ночь на 30 июня — переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 18 м/с. В ночь на вторник также переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 29 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +27 — +29 градусов. В ночь на 30 июня ожидается от +18 до +20 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +25 до +30 градусов. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +12.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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