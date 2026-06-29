Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 29 июня затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, куда не будет подаваться ресурс.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173;
- улица Максима Горького, 166-168, 174, 173;
- переулок Университетский, 115;
- улица Подтелкова, 1/76, 2-18;
- улица Нансена, 78-96;
- улица Крайсовпрофовская;
- переулок Винницкий;
- переулок Сибирский;
- переулок Ушакова;
- улица Нансена, 2-80;
- переулок Долевой, 2-42 и 1-15;
- улица Павленко, 2-32 и 1-33;
- переулок Коломенский, 2-10 и 1-9;
- улица Федора Зявкина, 2-40 и 1-33;
- переулок Несветайский, 2-10 и 1-13;
- улица 8 Марта, 2-24 и 1-25;
- улица Пирамидная, 53-79 и 48-72;
- улица Смотровая, 39-57 и 34-48;
- улица Курганная, 61-115 и 62-86;
- переулок Проектируемый, 1-7;
- переулок Устойчивый, 2-8 и 1-13;
- улица Подтелкова, 1-21 и 2-16;
- переулок Джамбульский, 2-18 и 1-15;
- переулок Грушевский, 2-10 и 1-11;
- улица Окраинная, 1-13 и 2-12;
- улица Пермская, 42-46, 41, 45;
- переулок Бурятский, 2-10 и 1-15;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Российская, 5-23;
- улица Хасанская, 1-35 и 2-24;
- улица Монгольская, 1-21 и 2-18;
- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;
- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;
- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;
- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;
- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;
- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;
- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;
- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;
- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;
- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;
- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111.
- улица Нансена, 2-80;
- переулок Долевой, 2-42 и 1-15;
- улица Павленко, 2-32 и 1-33;
- переулок Коломенский, 2-10 и 1-9;
- улица Фёдора Зявкина, 2-40 и 1-33;
- переулок Несветайский, 2-10 и 1-13;
- улица 8 Марта, 2-24 и 1-25;
- улица Пирамидная, 53-79 и 48-72;
- улица Смотровая, 39-57 и 34-48;
- улица Курганная, 61-115 и 62-86;
- переулок Проектируемый, 1-7;
- переулок Устойчивый, 2-8 и 1-13;
- улица Подтелкова, 1-21 и 2-16;
- переулок Джамбульский, 2-18 и 1-15;
- переулок Грушевский, 2-10 и 1-11;
- улица Окраинная, 1-13 и 2-12;
- улица Пермская, 42-46, 41, 45;
- переулок Бурятский, 2-10 и 1-15.
С 6:00 до 18:00 свет отключат в домах:
- улица Кумженская, 1-71 и 2-74;
- улица Береговая, 2, 2А, 2В;
- улица 2-я Причальная, 20;
- улица 4-я Причальная, 8-18 и 3-9;
- улица 5-я Причальная, 11, 34;
- садоводческое товарищество «Рыбник»;
- садоводческое товарищество «Кумженское»;
- общество с ограниченной ответственностью «им. Мирошниченко»;
- садоводческое некоммерческое товарищество «Донстрой».
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