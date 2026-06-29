Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июня

Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в понедельник. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 29 июня затронут тысячи жителей города. Об этом предупредили в «Донэнерго». Выяснили адреса, куда не будет подаваться ресурс.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Пушкинская, 134/68, 138, 162/163, 169, 173;

- улица Максима Горького, 166-168, 174, 173;

- переулок Университетский, 115;

- улица Подтелкова, 1/76, 2-18;

- улица Нансена, 78-96;

- улица Крайсовпрофовская;

- переулок Винницкий;

- переулок Сибирский;

- переулок Ушакова;

- улица Нансена, 2-80;

- переулок Долевой, 2-42 и 1-15;

- улица Павленко, 2-32 и 1-33;

- переулок Коломенский, 2-10 и 1-9;

- улица Федора Зявкина, 2-40 и 1-33;

- переулок Несветайский, 2-10 и 1-13;

- улица 8 Марта, 2-24 и 1-25;

- улица Пирамидная, 53-79 и 48-72;

- улица Смотровая, 39-57 и 34-48;

- улица Курганная, 61-115 и 62-86;

- переулок Проектируемый, 1-7;

- переулок Устойчивый, 2-8 и 1-13;

- улица Подтелкова, 1-21 и 2-16;

- переулок Джамбульский, 2-18 и 1-15;

- переулок Грушевский, 2-10 и 1-11;

- улица Окраинная, 1-13 и 2-12;

- улица Пермская, 42-46, 41, 45;

- переулок Бурятский, 2-10 и 1-15;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Российская, 5-23;

- улица Хасанская, 1-35 и 2-24;

- улица Монгольская, 1-21 и 2-18;

- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;

- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;

- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;

- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;

- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;

- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;

- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;

- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;

- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;

- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;

- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111.

- улица Нансена, 2-80;

- переулок Долевой, 2-42 и 1-15;

- улица Павленко, 2-32 и 1-33;

- переулок Коломенский, 2-10 и 1-9;

- улица Фёдора Зявкина, 2-40 и 1-33;

- переулок Несветайский, 2-10 и 1-13;

- улица 8 Марта, 2-24 и 1-25;

- улица Пирамидная, 53-79 и 48-72;

- улица Смотровая, 39-57 и 34-48;

- улица Курганная, 61-115 и 62-86;

- переулок Проектируемый, 1-7;

- переулок Устойчивый, 2-8 и 1-13;

- улица Подтелкова, 1-21 и 2-16;

- переулок Джамбульский, 2-18 и 1-15;

- переулок Грушевский, 2-10 и 1-11;

- улица Окраинная, 1-13 и 2-12;

- улица Пермская, 42-46, 41, 45;

- переулок Бурятский, 2-10 и 1-15.

С 6:00 до 18:00 свет отключат в домах:

- улица Кумженская, 1-71 и 2-74;

- улица Береговая, 2, 2А, 2В;

- улица 2-я Причальная, 20;

- улица 4-я Причальная, 8-18 и 3-9;

- улица 5-я Причальная, 11, 34;

- садоводческое товарищество «Рыбник»;

- садоводческое товарищество «Кумженское»;

- общество с ограниченной ответственностью «им. Мирошниченко»;

- садоводческое некоммерческое товарищество «Донстрой».

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