Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июня

Отключения затронут тысячи людей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 30 июня затронут десятки домов и сотни жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Усадебная;

- улица 2-я Усадебная;

- улица 3-я Усадебная;

- улица Панорамная;

- переулок 2-й Монетный;

- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;

- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;

- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;

- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;

- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;

- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;

- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;

- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;

- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;

- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;

- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Малюгиной, 85-125, 70-100, 127/90;

- улица Филимоновская, 65-91 и 40-66;

- улица Варфоломеева, 130-172;

- переулок Халтуринский, 103;

- переулок Гвардейский, 41, 26-40;

- переулок Доломановский, 61-73 и 70-80;

- переулок Братский, 79-81 и 96-98;

- улица Вересаева, 39-99 и 34-86;

- улица Щедрина, 1-31 и 12-28;

- улица Щаденко, 25-33 и 28-32;

- улица Сурикова, 1-33 и 2-36;

- улица Гикало, 1-37 и 2-30;

- улица Лисичанская, 14-32;

- улица Куприна, 37-43 и 40-46;

- улица Писемского, 38;

- улица Закруткина, 66-84;

- улица Искусственная, 2А, 4, 13;

- улица Нижненольная, 3, 5;

- улица 6-я линия, 7, 9;

- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;

- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;

- улица Майская, 30-42;

- улица Советская, 31-39;

- улица Береговая, 2, 2А, 2В;

- улица Кумженская, 37-71, 67А, 40-74;

- улица 1-я Причальная, 21;

- улица 2-я Причальная, 20;

- улица 4-я Причальная, 8-16 и 5-9;

- улица 5-я Причальная, 11-17, 10-12, 34;

- бульвар Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28Б, 28В, 28Г, 28Е.

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