Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 30 июня затронут десятки домов и сотни жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Усадебная;
- улица 2-я Усадебная;
- улица 3-я Усадебная;
- улица Панорамная;
- переулок 2-й Монетный;
- улица Белорусская, 37-61 и 2-80;
- улица Киргизская, 31-37 и 38-48;
- переулок Хибинский, 65-91 и 66-90;
- переулок Кубанский, 69-115 и 68-108;
- переулок Манычский, 33-91 и 36-92;
- переулок Сальский, 33-101 и 44-82;
- переулок Медведецкий, 47-71 и 48-66;
- переулок Хоперский, 39-41 и 44-48;
- переулок Донецкий, 39-69 и 66-96;
- переулок Игарский, 63-83 и 66-84;
- переулок Днепровский, 63-79 и 64-78;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица Малюгиной, 85-125, 70-100, 127/90;
- улица Филимоновская, 65-91 и 40-66;
- улица Варфоломеева, 130-172;
- переулок Халтуринский, 103;
- переулок Гвардейский, 41, 26-40;
- переулок Доломановский, 61-73 и 70-80;
- переулок Братский, 79-81 и 96-98;
- улица Вересаева, 39-99 и 34-86;
- улица Щедрина, 1-31 и 12-28;
- улица Щаденко, 25-33 и 28-32;
- улица Сурикова, 1-33 и 2-36;
- улица Гикало, 1-37 и 2-30;
- улица Лисичанская, 14-32;
- улица Куприна, 37-43 и 40-46;
- улица Писемского, 38;
- улица Закруткина, 66-84;
- улица Искусственная, 2А, 4, 13;
- улица Нижненольная, 3, 5;
- улица 6-я линия, 7, 9;
- улица 8-я линия, 1-11 и 2-20;
- улица 10-я линия, 1-15 и 2-16;
- улица Майская, 30-42;
- улица Советская, 31-39;
- улица Береговая, 2, 2А, 2В;
- улица Кумженская, 37-71, 67А, 40-74;
- улица 1-я Причальная, 21;
- улица 2-я Причальная, 20;
- улица 4-я Причальная, 8-16 и 5-9;
- улица 5-я Причальная, 11-17, 10-12, 34;
- бульвар Комарова, 28, 28/2, 28/6, 28Б, 28В, 28Г, 28Е.
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