В одном городе и двух районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 29 июня

В небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 29 июня над одним городом и двумя районами Ростовской области сбили беспилотники. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Известно, что дроны уничтожили в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском и Зерноградском районах.

- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, - сказано в сообщении.

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