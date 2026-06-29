Прибыль донских предприятий в 2025 году упала на 35,5%

Прибыль крупных предприятий Дона составила 187 млрд рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам прошлого года прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области сократилась на 35,5% по сравнению с 2024 годом. Общая сумма прибыли составила около 187 миллиардов рублей в действующих ценах. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год» на сайте донского правительства.

Спад затронул многие отрасли. Валовой региональный продукт снизился на 3,4%, объем строительных работ упал на 9,8%, ввод жилья — на 6,3%, добыча полезных ископаемых — на 9,5%. Также уменьшились объемы грузооборота транспорта и оборота оптовой торговли.

При этом некоторые сферы показали рост. Обрабатывающие производства выросли на 0,7%, оборот розничной торговли увеличился на 4,7%, общественного питания — на 11,5%, а платных услуг населению — на 3,5%.

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