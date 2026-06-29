Депутат ГД Разворотнева: ипотека зашла в тупик, нужна новая жилищная политика

По словам депутата, корень проблем — в высокой ключевой ставке. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на рынке ипотеки в России зашла в тупик, и стране необходима смена жилищной политики. Такое мнение в беседе с RTVI высказала Светлана Разворотнева, зампред думского комитета по строительству и ЖКХ. Так она отреагировала на планы властей сократить срок действия льготной семейной ипотеки с нынешнего до 15 лет. По словам депутата, корень проблем — в высокой ключевой ставке. Именно она заставляет государство тратить все больше на субсидирование кредитов. Если бы ставка снизилась, это могло бы кардинально изменить ситуацию.

Новые правила могут ввести с 1 июля. Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых на весь срок. По новой схеме льготный период ограничат 15 годами. Затем банк переведет заем на рыночные условия: ключевая ставка плюс 2–2,5 процентных пункта. Если к тому моменту ключевая ставка опустится до 7,5–8%, итоговая ставка составит 9,5–10%.

Разворотнева назвала это «плохим решением». По ее словам, даже нынешняя льготная ипотека не решает главной проблемы — недоступности жилья из-за высокой стоимости квадратного метра. Взять Москву: 12 миллионов рублей льготного кредита — это только «однушка» в Новой Москве. Если семье нужно больше, придется брать рыночный кредит.

Депутат убеждена: бюджетные субсидии в нынешней конструкции обогащают только банки. Жилье для семей доступнее не становится. Она предложила перейти на прямые выплаты гражданам. В качестве примера привела уже действующую меру — 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. «Почему на четвертого, пятого не давать такие субсидии?» — спросила она.

Разворотнева также призвала формировать правила найма и наращивать объем арендного жилья. Это, по ее мнению, поможет именно семьям, а не застройщикам и банкам.

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