За сутки в Ростовской области спасатели потушили девять пожаров

Три загорания сухой растительности ликвидировали на Дону за сутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 28 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.

Также за сутки произошло три загорания сухой растительности. Спасатели также оказали помощь на одном дорожно-транспортном происшествии.

На ликвидацию всех происшествий привлекались 176 человек личного состава и 44 единицы спецтехники.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранена 7-летняя девочка: Подробности атаки ВСУ на мемориал «Самбекские высоты» в Ростовской области 27 июня 2026