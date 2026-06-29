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НовостиОбщество29 июня 2026 6:05

За сутки в Ростовской области спасатели потушили девять пожаров

Три загорания сухой растительности ликвидировали на Дону за сутки
Екатерина ПОПОВА
Три загорания сухой растительности ликвидировали на Дону за сутки.

Три загорания сухой растительности ликвидировали на Дону за сутки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки 28 июня пожарно-спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в донском МЧС.

Также за сутки произошло три загорания сухой растительности. Спасатели также оказали помощь на одном дорожно-транспортном происшествии.

На ликвидацию всех происшествий привлекались 176 человек личного состава и 44 единицы спецтехники.

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