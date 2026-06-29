Депутат Госдумы просит ФНС разъяснить статус переводов по СБП

Дмитрий Гусев уверен, что официальная позиция ФНС снизит социальную напряженность и исключит спекуляции вокруг переводов через СБП. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой разъяснить, будут ли переводы между гражданами через Систему быстрых платежей облагаться налогом как доход. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

В своем письме парламентарий указал, что в обществе распространяются слухи о том, что с 1 июля любые поступления на счета физлиц автоматически признают налогооблагаемым доходом. Это вызывает тревогу у людей.

— Ко мне обращаются граждане, которые не понимают, что изменится с 1 июля. Люди переводят деньги родителям, детям, супругам — помогают семье, оплачивают бытовые расходы, лекарства, учебу. И сейчас у них возникает тревога: не посчитает ли налоговая такие переводы доходом? На этот вопрос должен быть официальный и понятный ответ, — заявил Дмитрий Гусев.

Депутат просит главу ФНС дать четкую позицию: будут ли признаваться доходом суммы, переведенные через СБП между членами семьи и близкими родственниками при отсутствии встречного предоставления и экономической выгоды. Также его интересует, создает ли сам по себе факт фиксации ИНН плательщика и получателя правовые основания для налоговых проверок.

— Технологическое изменение в платежной системе не должно становиться для людей новым поводом для страха. Если человек перевел деньги матери, ребенку или супругу, это не предпринимательская деятельность и не скрытый доход. Семейная помощь не должна становиться объектом фискального давления, — подчеркнул депутат.

Гусев уверен, что официальная позиция ФНС снизит социальную напряженность и исключит спекуляции вокруг переводов через СБП. Он призвал ведомство дать простые и понятные разъяснения: что считается доходом, а что — обычной семейной помощью.

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