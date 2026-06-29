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НовостиОбщество29 июня 2026 8:38

Депутат Госдумы просит ФНС разъяснить статус переводов по СБП

Депутат ГД опасается, что переводы родственникам по СБП могут обложить налогом
Татьяна ТИХОНОВА
Дмитрий Гусев уверен, что официальная позиция ФНС снизит социальную напряженность и исключит спекуляции вокруг переводов через СБП.

Дмитрий Гусев уверен, что официальная позиция ФНС снизит социальную напряженность и исключит спекуляции вокруг переводов через СБП.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову с просьбой разъяснить, будут ли переводы между гражданами через Систему быстрых платежей облагаться налогом как доход. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

В своем письме парламентарий указал, что в обществе распространяются слухи о том, что с 1 июля любые поступления на счета физлиц автоматически признают налогооблагаемым доходом. Это вызывает тревогу у людей.

— Ко мне обращаются граждане, которые не понимают, что изменится с 1 июля. Люди переводят деньги родителям, детям, супругам — помогают семье, оплачивают бытовые расходы, лекарства, учебу. И сейчас у них возникает тревога: не посчитает ли налоговая такие переводы доходом? На этот вопрос должен быть официальный и понятный ответ, — заявил Дмитрий Гусев.

Депутат просит главу ФНС дать четкую позицию: будут ли признаваться доходом суммы, переведенные через СБП между членами семьи и близкими родственниками при отсутствии встречного предоставления и экономической выгоды. Также его интересует, создает ли сам по себе факт фиксации ИНН плательщика и получателя правовые основания для налоговых проверок.

— Технологическое изменение в платежной системе не должно становиться для людей новым поводом для страха. Если человек перевел деньги матери, ребенку или супругу, это не предпринимательская деятельность и не скрытый доход. Семейная помощь не должна становиться объектом фискального давления, — подчеркнул депутат.

Гусев уверен, что официальная позиция ФНС снизит социальную напряженность и исключит спекуляции вокруг переводов через СБП. Он призвал ведомство дать простые и понятные разъяснения: что считается доходом, а что — обычной семейной помощью.

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