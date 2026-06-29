Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 8:38

В Ростовской области оценили повреждения музея «Самбекские высоты»

Власти Ростовской области провели совещание по восстановлению музея «Самбекские высоты» после атаки БПЛА
Екатерина ПОПОВА
Власти Ростовской области провели совещание по восстановлению музея «Самбекские высоты» после атаки БПЛА.

Власти Ростовской области провели совещание по восстановлению музея «Самбекские высоты» после атаки БПЛА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По поручению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря министр культуры Анна Дмитриева совместно с министром строительства Сергеем Куцем оценили масштаб повреждений здания музейного комплекса «Самбекские высоты». Об этом сообщили в министерстве культуры Ростовской области.

Власти провели совещание по вопросу ликвидации последствий атаки беспилотника, произошедшей накануне. Чиновники осмотрели пострадавшие конструкции.

Также министр культуры поблагодарила директора музея и весь коллектив за оперативную и слаженную работу в первые часы после происшествия.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранена 7-летняя девочка: Подробности атаки ВСУ на мемориал «Самбекские высоты» в Ростовской области 27 июня 2026