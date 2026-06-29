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НовостиОбщество29 июня 2026 9:12

В Ростовской области создадут кластер разработчиков видеоигр

Минэкономразвития Ростовской области поддержит создание студии по разработке компьютерных игр
Екатерина ПОПОВА
Минэкономразвития Ростовской области поддержит создание студии по разработке компьютерных игр.

Минэкономразвития Ростовской области поддержит создание студии по разработке компьютерных игр.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов встретился с молодежным министром Кириллом Костроминым. На встрече обсудили развитие креативных индустрий в регионе, в частности — создание студии по разработке компьютерных игр. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Кирилл Костромин рассказал, что в 2025 году уже прошел грантовый интенсив «Траектория развития», в котором участвовали 100 молодых людей. Они узнали о системе поддержки стартапов и попробовали разработать собственные проекты.

После интенсива один из участников начал создавать компьютерную игру. Сейчас в его команде 11 человек, а первый продукт планируют выпустить в 2027 году. Команда намерена войти в Центр креативных индустрий Ростовской области.

Министр экономического развития предложил молодежному министру возглавить процесс объединения разработчиков игр в отдельный кластер.

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