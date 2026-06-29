В КЧР уволенная за фальшивый аттестат сотрудница ФСИН требовала компенсацию

В июне 2025 года женщину уволили за нарушение условий контракта. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкессии уволенная за поддельный аттестат сотрудница ФСИН подала в суд, чтобы восстановиться на работе и требовала компенсацию. Об этом со ссылкой на систему ГАС «Правосудие» сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».

В 2024 году женщина при трудоустройстве предоставила аттестат о среднем образовании. В документе значилось, что он выдан одной из сельских школ республики. Однако служба собственной безопасности проверила данные и выяснила: школа с таким номером никогда не выдавала аттестат на ее фамилию. Сама сотрудница в этом учебном заведении не училась.

В июне 2025 года ее уволили за нарушение условий контракта.

Женщина с решением не согласилась. Она подала иск в Черкесский городской суд. В заявлении она просила признать увольнение незаконным, восстановить в должности, взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула — почти полмиллиона рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В суде истица настаивала: аттестат не должен иметь значения, поскольку она предоставила диплом о среднем профессиональном образовании — это более высокая ступень.

Однако суд решил иначе. При поступлении на службу граждане обязаны указывать в анкете и автобиографии достоверные сведения обо всех уровнях образования, в том числе о среднем общем. А в данном случае сведения об аттестате оказались ложными.

Кроме того, возникли вопросы и к диплому колледжа: по документам женщина поступила туда именно на основании того самого поддельного аттестата. Правда, этот факт суд отдельно не оценивал — предмет спора был другим.

В итоге в удовлетворении иска о восстановлении на службе и выплате компенсаций суд отказал.

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