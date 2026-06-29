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НовостиОбщество29 июня 2026 12:07

На Ставрополье по облакам выпустили 40 ракет, чтобы защитить посевы от града

Специалисты Росгидромета работали более пяти часов, обстреливая ракетами облака против крупного града
Татьяна ТИХОНОВА
Метеорологи обрабатывали многоячейковый градовый процесс средней мощности.

Метеорологи обрабатывали многоячейковый градовый процесс средней мощности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье по заданию специалистов Росгидромета выпустили 40 ракет по облакам, чтобы предотвратить крупный град, грозивший посевам. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Работы провели 26 июня. Специалисты использовали противоградовые ракеты «Алазань-6». Активное воздействие на облака длилось с 12:55 до 18:08 по московскому времени. Метеорологи обрабатывали многоячейковый градовый процесс средней мощности.

Основные пуски прошли в Кочубеевском округе. По данным визуальных наблюдений сотрудников пунктов воздействия, града на защищаемой территории не зафиксировали.

Однако радиолокационные системы показали, что твердые осадки в Кочубеевском округе все же отмечались. По оценке специалистов, град мог достичь земли и на соседних территориях — в Александровском, Андроповском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Петровском, Туркменском и Шпаковском округах, а также в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

В ставропольской военизированной службе Росгидромета подчеркнули, что по визуальным данным личного состава выпадение града не отмечалось. Окончательные результаты воздействия специалисты продолжают уточнять.

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