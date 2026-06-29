Эколог объяснил причины зуда при столкновении с морскими блохами в Азовском море

Эксперт советует: если в каком-то месте много «морских блох», лучше там не купаться. Достаточно отойти на 200–500 метров — и там будет чисто. Фото: Олег ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На побережье Азовского моря туристы жалуются на «морских блох». По их словам, после укусов у детей появляются красные пятна и нестерпимый зуд. Однако эколог, член экосовета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко в беседе с «КП - Кубань» пояснил: эти рачки обитают во всех водоемах, и кожные реакции после купания в море могут вызывать не только они.

Специалист отметил, что «морские блохи» — это народное название мелких ракообразных, чаще всего бокоплавов. Их длина — от 8 до 17 миллиметров. Они встречаются повсеместно: в морях, океанах, реках, озерах и даже в ручьях.

— Эти существа — падальщики. Особенно активно они размножаются в грязной воде, где много гниющих водорослей и органики. Однако могут попадаться и в чистой воде, если там есть падаль — например, разложившиеся медузы, погибшие птицы или гниющие водоросли. В таких местах концентрация рачков резко возрастает. Также там можно встретить крабов или местных раков, — объясняет ученый.

Эксперт советует: если в каком-то месте много «морских блох», лучше там не купаться. Достаточно отойти на 200–500 метров — и там будет чисто.

— На Азовском море встречаются крупные виды, некоторые особи достигают полутора сантиметров. Их называют блохами за способность прыгать. Если потревожить рачков, например поднять камень или водоросли, они могут подпрыгнуть на 10–30 сантиметров. В таких местах купаться не стоит, предупреждает эколог.

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