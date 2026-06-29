Инвестиции в новостройки Ростова сократились на 10 млрд рублей

Лидер по объему вложений в новостройки — Первомайский район Ростова-на-Дону. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года общий объем инвестиций в строящееся жилье в Ростове-на-Дону снизился на 10,62 млрд рублей, до 536,09 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные аналитической системы сообщает Домостройдон.ру.

Лидером остался Первомайский район, где объем вложений за месяц сократился на 0,98% и составил 169,61 млрд рублей. В указанном районе строят более 1,22 млн кв. метров.

На втором и третьем месте оказались Октябрьский и Ленинский районы. В Октябрьском районе инвесторы вложили 88,14 млрд рублей, Ленинский район привлек 83,21 млрд рублей.

Аутсайдером в мае стал Ворошиловский район, оказавшийся на седьмом месте. Финансирование строящихся объектов здесь снизилось на 17,95%. Объем инвестиций составил 23,96 млрд рублей.

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