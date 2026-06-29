41 школьника из Ростовской области эвакуировали из «Артека»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в «Артеке», вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти.
Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики.
— Благодаря слаженным действиям все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области, – сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
После атаки БПЛА на «Самбекские высоты» в Неклиновском районе расширили зону ЧС
Зону ЧС расширили в Неклиновском районе после падения БПЛА на музей (подробности)