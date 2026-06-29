41 школьника из Ростовской области эвакуировали из «Артека»

Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

41 ребенка из Ростовской области, отдыхавших в «Артеке», вывезли с полуострова Крым. Информацию опубликовали донские власти.

Решение об эвакуации приняли в связи с введением режима ЧС на территории республики.

— Благодаря слаженным действиям все дети были успешно вывезены за пределы полуострова. Часть ребят по согласованию с родителями направили в лагеря Анапы. На данный момент в «Артеке» не осталось ни одного ребенка из Ростовской области, – сообщила министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

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