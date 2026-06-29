В Сочи спасли собаку, которая три дня провела в 18-метровой каменной щели

Собака резвилась на природе и не заметила, как угодила в щель глубиной 18 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи спасли собаку, которая упала в 18-метровую щель и три дня провела на дне узкого каньона. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Кубань».

26 июня Александра вышла на прогулку с верным псом Чернышом в районе каньона Белые скалы. Собака резво бегала по тропе, но в один момент свернула в сторону и рухнула в узкую расселину. Глубина падения составила 18 метров.

— Там есть очень узкая щель, туда он и упал, не заметил, когда бежал, — поделилась хозяйка.

К счастью, Черныш остался жив. Он громко лаял, откликался на голос, но выбраться не мог. Александра поняла, что без специального снаряжения не справится. Она обратилась к зооволонтерам, спасателям и специалистам по экстремальному виду спорта - каньонингу.

Началась полноценная спасательная операция. Спасатели со снаряжением спустились на десять метров, но дальше расселина сужалась. Взрослому человеку пролезть к собаке было невозможно.

— Вчера пса подняли. Удалось зацепить его на специальный крюк. Это было тяжело, но спасатели справились. Огромное им спасибо! — рассказала зооволонтер Лилия.

Сейчас Черныш чувствует себя хорошо. Он не получил никаких травм, но хозяйка все равно отвезла его к ветеринарам для полного обследования — ей важно убедиться, что после нескольких дней в замкнутом пространстве с психикой питомца тоже все в порядке.

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