Экс-директор Института водного транспорта погиб в ДТП около музтеатра в Ростове

Сергей Лутков скончался в больнице после ДТП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону после ДТП скончался экс-директор Института водного транспорта имени Седова Сергей Лутков. Сегодня, 29 июня, на сайте образовательного учреждения опубликовали некролог.

Сергей Лутков родился в Пензе и после окончания школы окончил Ленинградское ордена Октябрьской Революции высшее инженерное морское училище имени адмирала Макарова. В 1978 году поступил на работу в Тиксинскую гидробазу ГП ММФ, где до 1981 года прошел путь от инженера лоцманского отряда до и.о. старшего инженера-геодезиста гидроотряда.

С 1981 года специалиста перевели в Северо-Восточное Управление ММФ, там он дослужился до старшего помощника капитана и параллельно получил второе высшее образование.

Преподавательскую деятельность Сергей Лутков начал в 1987 году в Ростовском речном училище. С 1990 по 1999 год работал в Ростовском-на-Дону морском колледже имени Седова, пройдя путь до заместителя начальника училища по учебной работе.

В апреле 1999 года возглавил в Ростове филиал Новороссийской государственной морской академии имени адмирала Ушакова, а в 2012 году был назначен на пост директора Института водного транспорта — филиала ФГБОУ ВО «Государственного морского университета имени адмирала Ушакова». С 2015 года Сергей Лутков перешел на педагогическую работу доцентом. Эту работу специалист совмещал с заведованием кафедрой судовождения и гидрографии.

Напомним, смертельная авария произошла накануне на пересечении Большой Садовой и Кировского. По информации Госавтоинспекции, после столкновения одна из машин наехала на ограждение около здания музыкального театра.

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