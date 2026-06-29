При угрозе БПЛА следует зайти в помещение, нельзя подходить к окнам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от МЧС в 21:23.

- Объявлена беспилотная опасность, - предупреждают жителей Дона.

Всем следует покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, также вечером с 17:53 до 18:46 сохранялась ракетная опасность. В ночь на 29 июня БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском, в Тарасовском и Зерноградском районах.

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