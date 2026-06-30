Синоптики прогнозируют осадки в Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 июня будет жаркой, а по области не обойдется без уже привычных дождей, гроз и сильного ветра. Подробный прогноз на вторник выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 30 июня будет переменной облачности. Днем ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на 1 июля снова ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы разовьются до 15 м/с. В ночь на среду снова будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 30 июня в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +28 — +30 градусов. В ночь на 1 июля ожидается от +17 до +19 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха во вторник составит от +24 до +29 градусов, местами до +32. В ночь на среду столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +12.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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